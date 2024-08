TDMRep : Text and Data Mining Reservation Protocol

A l’heure où les moteurs de recherche des GAFAM et l’IA générative pillent nos contenus et nos productions sans vergogne, il est important pour les ayants-droits de protéger leurs contenus. Ce document vous explique les règles d’utilisation de nos documents dans le cadre de la mise en œuvre du protocole TDMrep défini par le W3C.

Tous les textes et les images, les documents PDF, les scripts et le code hébergés et stockés dans l’espace de ce site sont sous licence Creative Commons 4.0 BY-NC-ND. Les œuvres peuvent être diffusées à condition d’en mentionner l’auteur. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune modification, d’aucune utilisation commerciale, sans accord explicite de son auteur et sans rémunération. Aucune œuvre dérivée n’est acceptée.

Autrement dit, aucun centre de formation, aucun formateur, aucune école payante pour ses élèves, aucune IA, aucune des GAFAM n’est habilité à distribuer les documents et à utiliser les contenus sans faire mention de l’auteur de ce site, sans le rétribuer. Les liens et le hotlinking vers les documents et les images dans les conditions de la licence CC BY-NC-ND sont évidemment totalement autorisés.