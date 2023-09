WingetUI pour installer et utiliser Winget, Chocolatey et Scoop

10 septembre 2023

Belkacem m’avait parlé de Winget, il y a quelques temps, pour déployer les applications tierces sur Windows 11. Je vous conseille de ne pas avoir installé manuellement ces logiciels avant l’emploi de winget. Comme ma station se trouve en environnement serveur, j’ai eu un peu de mal à l’installer. En allant sur Github, j’ai recherché tout ce qui se faisait en la matière et je suis tombé sur WingetUI qui incorpore un client Chocolatey, Winget et Scoop pour installer vos applications. Autrement dit, WingetUI installe sur votre machine Windows les trois clients. Pour winget qui propose la logithèque la plus importante, vous le trouverez dans le dossier C:\Program Files\WingetUI\PackageManagers\winget-cli_x64.

La version de Winget utilisée

Pour disposer de la version du client Winget installé, tapez à partir de la ligne de commande :

winget --info

L’aide sur la commande winget

winget --help

Les principaux mots-clés de la commande winget sont :

install Installs the given package show Shows information about a package source Manage sources of packages search Find and show basic info of packages list Display installed packages upgrade Shows and performs available upgrades uninstall Uninstalls the given package hash Helper to hash installer files validate Validates a manifest file settings Open settings or set administrator settings features Shows the status of experimental features export Exports a list of the installed packages import Installs all the packages in a file pin Manage package pins

La configuration de Winget

Elle se fait à l’aide du mot-clé settings :

winget settings

J’ai ajouté au fichier de configuration C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Microsoft\WinGet\Settings\defaultState\settings.json les directives suivantes :

{ "$schema": "https://aka.ms/winget-settings.schema.json", // For documentation on these settings, see: https://aka.ms/winget-settings "source": { "autoUpdateIntervalInMinutes": 0 }, "installBehavior": { "disableInstallNotes": true }, "installBehavior": { "preferences": { "scope": "machine" } }, "installBehavior": { "preferences": { "locale": [ "fr-FR" , "en-US" ] } }, "installBehavior": { "preferences": { "architectures": ["x64", "x86"] } }, "uninstallBehavior": { "purgePortablePackage": true }, "telemetry": { "disable": true }, "interactivity": { "disable": true } }

L’actualisation des dépôts

Par défaut, la commande winget s’appuie sur deux dépôts :

https://storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com/v9.0

https://cdn.winget.microsoft.com/cache

winget source update

La liste des logiciels installés

La commande winget fait l’inventaire de la liste des logiciels installés.

winget list

La recherche de logiciels

Vous pouvez chercher à partir d’une expression :

winget search dvd

Installation à partir des dépôts

winget install "dvd flick" --source winget --disable-interactivity --force --uninstall-previous --ignore-security-hash --force --accept-package-agreements

La mise à jour des logiciels installés

winget update --all --source winget --disable-interactivity --force --uninstall-previous --ignore-security-hash --force --include-unknown --accept-package-agreements --accept-source-agreements

WingetUI

L’interface graphique rend les logiciels plus simples à installer :

1