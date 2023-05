Une patate nommée hiberfil.sys

15 mai 2023

La présence du fichier c:\hiberfil.sys est liée au choix que vous avez fait de l’activation de la mise en veille prolongée. Par défaut, ce fichier est de la taille de votre mémoire vive. Et quand vous disposez de 32 go de RAM, cela signifie que ce fichier vous réserve la même taille sur disque dur. Il y a un moyen simple d’en réduire la taille et vous assurer le même service, grâce à la commande powercfg.

Très curieusement, vous ne pouvez pas réduire la taille consommée par ce fichier au dessous de 40% de votre mémoire vive :

powercfg /hibernate /size 40