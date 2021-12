Monitorer et mesurer votre bande passante

28 novembre 2021

J’utilise youtube-dl pour télécharger les musiques des duos présents sous Youtube. Si l’usage de la ligne de commande vous rebute, vous pouvez avantageusement utiliser le logiciel ClipGrab. Malgré les précautions d’usage, sachez que Google se rend compte qu’il s’agit de téléchargement et non pas d’un simple visionnage par un navigateur. Du coup, il m’a fallu précisément savoir combien je consommais de bande passante. J’ai donc décidé d’utiliser l’analyseur de performances intégré à Windows à des fins de monitoring et de mesure de nombre d’octets par seconde téléchargés.

L’analyseur de performances

Exécutez la console perfmon.msc ou l’exécutable perfmon.exe. Vous devez ajouter une nouvelle sonde afin de disposer de la mesure de la bande passante consommée par le visionnage et l’écoute de votre vidéo Youtube. Cliquez sur la croix verte – Ajouter des Compteurs – dans la barre d’outils de l’analyseur.

Dans la liste des sondes proposées à gauche de votre boîte de dialogue, allez sur Interface Réseau > Octets reçus. Sélectionnez votre carte réseau et cliquez sur le bouton Ajouter. La nouvelle sonde apparaît dans la liste des compteurs ajoutés.

Lancez le visionnage à partir de votre navigateur en vérifiant l’absence d’aucune autre activité réseau. Au bout de quelques petites minutes, vous aurez une idée de la bande passante moyenne consommée, exprimée ici en octets. Dans la copie d’écran ci-dessous, la moyenne est de 166045,485 octets, ce qui fait environ 165 Ko. Arrondissez à la valeur supérieure pour youtube-dl.