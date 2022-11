Clés PuTTY pour OpenSSH sur Windows Server

20 novembre 2022

Je me suis un peu cassé les dents pour me connecter à l’aide de PuTTY par clés à un serveur OpenSSH sur Windows Server. Tous les tutos que j’ai pu lire étaient à peu près tous faux. Je ne sais comment il est possible de publier tant d’imbécilités.

Modifier le fichier de configuration c:\ProgramData\ssh\sshd_config

La 1ère chose à faire, c’est de commenter ces deux lignes au bas du fichier c:\ProgramData\ssh\sshd_config :

#Match Group administrators # AuthorizedKeysFile __PROGRAMDATA__/ssh/administrators_authorized_keys

Après avoir réalisé cette modification, relancez le service OpenSSH SSH Server. Vous pouvez le faire en PowerShell :

Restart-Service sshd

Générer le jeux de clés privée et publique avec PuTTYgen

Je vous ai fait un tuto sur la génération de clés à l’aide de PuTTYgen en … 2014. Rien n’a changé depuis. Pensez juste à passer votre clé privée en 4096 bits.

Vous devez créer un répertoire .ssh dans votre profil, c’est-à-dire dans c:\Users\Administrateur pour le compte Administrateur. Vous devez copier la clé publique dans un fichier %USERPROFILE%\.ssh\authorized_keys par un copier/coller à partir de PuTTYgen.

Utiliser le jeu de clés

Pour vous connecter au serveur OpenSSH, vous devez disposer de la clé privée sur la machine où vous exécutez PuTTY ou WinSCP.

