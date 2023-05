Activer le prefetcher sur Windows Server

15 mai 2023

Par défaut, sur Windows Server, le prefetcher qui contient des données de chargement d’application est désactivé. Il peut toutefois être intéressant de le réactiver afin de connaître précisément les programmes qui se sont exécutés sur le serveur.

New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters' -Name 'EnablePrefetcher' -Value 3 -PropertyType 'DWORD' –Force -ErrorAction SilentlyContinue New-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher' -Name 'MaxPrefetchFiles' -Value 10000 -PropertyType 'DWORD' –Force -ErrorAction SilentlyContinue Enable-MMAgent –OperationAPI Restart-Service sysmain