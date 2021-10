7-Zip ZS : un fork avantageux du compresseur Open Source

17 octobre 2021

Je rappelle à tous fins utiles à vous, mes aimables lecteurs, que les logiciels WinRAR et Winzip sont des partagiciels – shareware – propriétaires et payants. Il n’y a donc strictement aucun intérêt à les utiliser eu égard à l’offre Open Source alternative bien plus avantageuse. Naguère, dans ce registre, j’avais tâté du PeaZip, avant de me ranger définitivement à 7-Zip. Soulignons que 7-Zip décompresse le format RAR propriétaire depuis la version 15.06.

J’ai découvert une version très avantageuse du compresseur/décompresseur Open Source développée par un certain Milkys. Le fork 7-Zip ZS – que je vous recommande donc chaudement d’utiliser – prend en charge les formats supplémentaires de fichiers archives Zstandard, Brotli, Lz4, Lz5 et Lizard. L’intérêt de cette version de 7-Zip est la prise en charge du format Zstandard développé et utilisé par Facebook, dont le taux de compression explose tous ses rivaux.

J’ai fait un test avec un fichier Word au format doc, incluant texte et images d’une taille de 312 Ko. Là où la compression bzip2 ramène le fichier à 134 Ko, le choix du format Zstandard réduit le fichier à 123 Ko. Le gain obtenu est donc de 8.2%. c’est loin d’être négligeable.