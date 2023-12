Machines virtuelles HS après une mise à jour de Windows Server 2022

9 décembre 2023

Hier, je voulais tester l’agent Nxlog en envoyant les événements d’une machine Windows vers un rsyslog d’une Fedora Server. Et, là, ô surprise, aucune de mes machines virtuelles présentes dans VirtualBox, fonctionnelles la Semaine dernière, n’a daignée démarrer. De guerre lasse, j’ai installé VMware Workstation Player. Même résultat. J’ai eu droit à un message plus explicite :

VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible. VMware Workstation can be run after disabling Device/Credential Guard.

En googlelisant le message, je suis tombé sur cet article de la KB Vmware.

Pour résoudre ce « petit » souci, vous pouvez utiliser la console gpedit.msc, sur Windows Server ou Windows Pro.

Vous pouvez aussi passer par la base de registres, en créant deux valeurs DWORD 32 bit.

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > DeviceGuard > "EnableVirtualizationBasedSecurity" (DWORD 32-bit) > 0 HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Lsa > "LsaCfgFlags" (DWORD 32-bit) > 0

Après un petit reboot, tout est reparti… à l’endroit.

1