Quel créneau horaire pour les sauvegardes et les tâches de maintenance ?

9 décembre 2022

Selon la nature de vos activités, les périodes creuses peuvent intervenir à différents moments du jour et de la nuit. Chez Paris-Normandie, par exemple, quand il nous a fallu réindexer des tables Oracle, nous avions choisi le créneau 13-14. En milieu industriel, c’est souvent à l’occasion de l’arrivée de l’équipe du matin que les temps de pause sont les plus longs. Je n’en connais absolument pas les raisons fondamentales. Ces données peuvent d’ailleurs évoluer selon les entreprises et aussi dans le temps.

Dans le cadre de mon projet, je vais devoir réindexer les tables MariaDB disposant d’index de type Full-Text. J’ai donc jeté un œil aux données d’audience renvoyées par Awstats.

Fréquentation par tranche horaires

Les indications statistiques affichent les données collectées par Awstats depuis le 1er janvier 2022.

La période la plus creuse pour mon site pro est 3-4 h.

Pour mon site perso, ce serait la tranche horaire 4-5 h.

Mon choix

C’est donc à 4 h que je vais réaliser la réindexation des index Full-Text attachés aux tables de mes bases MariaDB.