Upgrade Ubuntu Jammy 22.04 vers Lunar 23.04

19 mai 2023

Il était grand temps de faire l’upgrade de la Ubuntu qui équipe le poste des adjoints et du Maire à Saint-Eloi-de-Fourques. J’avais installé Ubuntu Mate Jammy 22.04 l’année dernière.

Pour que la mise à jour puisse se faire, j’ai tout de même dû désinstaller les paquets gnome-clocks et gnome-maps à cause de souci de dépendances de paquets non résolues. Selon le choix de l’interface graphique et des paquets installés, cette liste n’est certainement pas exhaustive.

apt update apt-dist-upgrade apt autoremove sed -i 's/jammy/lunar/g' /etc/apt/sources.list apt remove gnome-clocks apt remove gnome-maps apt autoremove apt update apt dist-upgrade apt autoremove reboot