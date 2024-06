Mise à jour de l’UEFI sous Linux

17 juin 2024

En me reconnectant à mon serveur Linux Fedora en SSH, j’ai eu un curieux message lié au service fwupd, m’indiquant que je devais mettre à jour le firmware de ma machine. J’ai suivi le tuto du site pour faire cette mise à jour.

[root@enfinauchaud ~]# fwupdmgr get-updates Devices with no available firmware updates: • Intel Management Engine • System Firmware • UEFI Device Firmware • UEFI Device Firmware • UEFI Device Firmware • UEFI Device Firmware • WD Blue SN570 2TB Devices with the latest available firmware version: • UEFI dbx No updates available [root@enfinauchaud ~]#

Pour faire la mise à jour, tapez la commande :

fwupdmgr update

Après mise à jour, vous devez rebooter votre système Linux.

Pour visualiser les périphériques de votre machine :

fwupdmgr get-devices

Intel(R) Client Systems NUC11TNHi3 │ ├─11th Gen Intel Core™ i3-1115G4 @ 3.00GHz: │ Device ID: 4bde70ba4e39b28f9eab1628f9dd6e6244c03027 │ Version actuelle: 0x000000b4 │ Fournisseur: Intel │ GUIDs: 2347ad97-b545-5bae-b6b3-b70a9553cbba ← CPUID\PRO_0&FAM_06&MOD_8C │ 1df99df5-22f4-5505-98cc-22dcc53b132a ← CPUID\PRO_0&FAM_06&MOD_8C&STP_1 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ ├─Intel Management Engine: │ Device ID: ca40356be4d8917e01c7db1b16ee890117590d81 │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 0.35.1898 │ Fournisseur: Lenovo (DMI:Intel Corp.) │ État de mise à jour:Success │ GUID: 19aef08f-2701-4db3-b90b-d4bc1412ade7 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ Device Requests: • Message │ ├─System Firmware: │ │ Device ID: 1e905d27a4221035eef2f760c99a41df402dbdd4 │ │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ │ Version actuelle: 64 │ │ Version minimum: 64 │ │ Fournisseur: Intel(R) Client Systems (DMI:Intel Corp.) │ │ État de mise à jour:Success │ │ GUID: 7f550257-f08d-4948-b285-ae478e96512c │ │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ │ • Mise à jour possible │ │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ │ • Needs a reboot after installation │ │ • Cryptographic hash verification is available │ │ • Device is usable for the duration of the update │ │ Device Requests: • Message │ │ │ ├─BootGuard Configuration: │ │ Device ID: b0d4430dfa6bde9f0c22680df36dbc8c15c80753 │ │ Version actuelle: 20 │ │ Fournisseur: Intel Corporation (MEI:0x8086) │ │ GUIDs: dd17041c-09ea-4b17-a271-5b989867ec65 │ │ f18c7464-aa01-5b3d-bd4f-6623597d0f70 ← MEI\VEN_8086&DEV_A0E0 │ │ 61c8fd22-236b-5295-9e37-35d351b86dcd ← MEI\VEN_8086&DEV_A0E0&SUBSYS_80863002 │ │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ │ │ └─UEFI dbx: │ Device ID: 362301da643102b9f38477387e2193e57abaa590 │ Résumé: UEFI revocation database │ Version actuelle: 371 │ Version minimum: 371 │ Fournisseur: UEFI:Linux Foundation │ Durée d'installation:1 seconde │ GUID: f8ba2887-9411-5c36-9cee-88995bb39731 ← UEFI\CRT_A1117F516A32CEFCBA3F2D1ACE10A87972FD6BBE8FE0D0B996E09E65D802A 503&ARCH_X64 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Supported on remote server │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ • Only version upgrades are allowed │ • Signed Payload │ ├─TPM: │ Device ID: c6a80ac3a22083423992a3cb15018989f37834d6 │ Résumé: TPM 2.0 Device │ Version actuelle: 600.7.0.0 │ Fournisseur: Intel (TPM:INTC) │ GUIDs: 34801700-3a50-5b05-820c-fe14580e4c2d ← TPM\VEN_INTC&DEV_0000 │ 00d06c7f-2244-5a35-aa98-5d60704b3f5d ← TPM\VEN_INTC&MOD_TGL │ 03f304f4-223e-54f4-b2c1-c3cf3b5817c6 ← TPM\VEN_INTC&DEV_0000&VER_2.0 │ 9c3106c7-42ca-5099-9363-96ef5c22cbf7 ← TPM\VEN_INTC&MOD_TGL&VER_2.0 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device can recover flash failures │ • Full disk encryption secrets may be invalidated when updating │ • Signed Payload │ ├─Tiger Lake-LP GT2 [UHD Graphics G4]: │ Device ID: 5792b48846ce271fab11c4a545f7a3df0d36e00a │ Version actuelle: 01 │ Fournisseur: Intel Corporation (PCI:0x8086) │ GUIDs: 22c9f2ce-a85d-5343-ba24-4c15a75d2553 ← PCI\VEN_8086&DEV_9A78 │ 062e6ecb-0281-575b-a84e-63620dc80ff3 ← PCI\VEN_8086&DEV_9A78&SUBSYS_80863002 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Cryptographic hash verification is available │ ├─UEFI Device Firmware: │ Device ID: 7dccda75b1f76a97e675b08e7e0f8ab9924ad9ce │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 154 │ Version minimum: 154 │ Fournisseur: DMI:Intel Corp. │ État de mise à jour:Success │ GUID: 69585d92-b50a-4ad7-b265-2eb1ae066574 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ Device Requests: • Message │ ├─UEFI Device Firmware: │ Device ID: 81568164782039dbd4a74856cacb9800f408d44e │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 69145 │ Fournisseur: DMI:Intel Corp. │ État de mise à jour:Success │ GUID: 4e88068b-41b2-4e05-893c-db0b43f7d348 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ Device Requests: • Message │ ├─UEFI Device Firmware: │ Device ID: dcc7b15da2e0e467afd0e37b4754d54cde65a2e6 │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 1 │ Fournisseur: DMI:Intel Corp. │ État de mise à jour:Success │ Device ID: dcc7b15da2e0e467afd0e37b4754d54cde65a2e6 │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 1 │ Fournisseur: DMI:Intel Corp. │ État de mise à jour:Success │ GUID: eed54281-1c11-4358-bf5a-f64995fbf11b │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ Device Requests: • Message │ ├─UEFI Device Firmware: │ Device ID: a140e680cbca0e374bb7c55037ead5e880389779 │ Résumé: UEFI System Resource Table device (Updated via capsule-on-disk) │ Version actuelle: 1 │ Fournisseur: DMI:Intel Corp. │ État de mise à jour:Success │ GUID: 0608aac7-8223-4fbf-a24f-389e3154d0e0 │ Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne │ • Mise à jour possible │ • Le système nécessite une source d'alimentation externe │ • Needs a reboot after installation │ • Device is usable for the duration of the update │ Device Requests: • Message │ └─WD Blue SN570 2TB: Device ID: 71b677ca0f1bc2c5b804fa1d59e52064ce589293 Résumé: NVM Express solid state drive Version actuelle: 234200WD Fournisseur: Sandisk Corp (NVME:0x15B7) Numéro de série: 22454J802170 GUIDs: f7117fe6-5ce4-51f4-b940-44b31cb4b0d8 ← NVME\VEN_15B7&DEV_5025 cb47a0dc-f07b-5536-a43a-07db87c4b95b ← NVME\VEN_15B7&DEV_5025&SUBSYS_15B75025 5c9c702c-34a4-5cd7-b298-7d78907eb0a9 ← WD Blue SN570 2TB Drapeaux de périphérique:• Périphérique interne • Mise à jour possible • Le système nécessite une source d'alimentation externe • Needs a reboot after installation • Device is usable for the duration of the update