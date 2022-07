Debian Sources List Generator : mode d’emploi

6 juillet 2022

Dans Debian, Ubuntu Server ou Mint, le fichier /etc/apt/sources.list contient les dépôts qui vous permettent de mettre à jour votre distribution ou d’installer de nouveaux logiciels avec les commandes aptitude ou apt. Pour ce qui est de Debian, j’utilise le site Debian Sources List Generator, dont l’objet est de vous générer le fichier sources.list de votre distribution.

Debian Sources List Generator

Si vous cochez deb.debian.org comme le site le recommande, vous n’avez plus besoin de choisir le pays où se trouvent les dépôts. Ensuite, sélectionnez votre version (Testing pour disposer de paquets plus frais) et les dépôts (cochez Main, Contrib, Non-free, Security, Updates). Les dépôts tiers (3rd Party Repos) n’ont d’intérêt que pour la station de travail. Et encore… soyez prudent si vous ne voulez pas mettre en vrac votre Debian fraîchement installée ! Évitez également les Backports (paquets préparés pour des versions ultérieures et rétro-portés sur la version antérieure).

Cliquez, pour générer votre fichier sources.list, sur le bouton Generate au bas de l’écran. L’affaire est entendue !

Mon fichier /etc/apt/sources.list

Remplacez le mot Testing par le mot stable au niveau de votre fichier /etc/apt/sources.list, si vous voulez disposer de la version stable de Debian.

deb http://deb.debian.org/debian/ testing main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian/ testing-updates main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian-security testing-security main

Mise à jour de Linux Debian

Pour mettre à jour votre Debian, tapez alors au niveau de la ligne de commande :

apt update && apt full-upgrade && apt auto-remove

Pour Ubuntu Server LTS, vous disposez du site Ubuntu Sources List Generator.

Billet édité le 10 juin 2016