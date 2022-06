Le projet Rocky Linux à la traîne

31 mai 2022

Quand il a fallu choisir un projet alternatif à CentOS Stream inapte aux environs de production, je me suis tourné, après étude, vers AlmaLinux. Et bien m’en prit. Rocky Linux, son concurrent, en est toujours à la version 8, là où AlmaLinux est passé en version 9, 8 jours après la sortie de Red Hat Entreprise Linux 9. La réactivité est sans conteste du côté d’AlmaLinux qui propose une version communautaire de sa distribution commerciale CloudLinux OS. Si j’ai toujours cru en Linux, j’ai toujours préféré les distributions qui disposaient du support de sociétés commerciales : Fedora, Ubuntu, openSUSE.

Dans le cadre d’une mission de formation à CentOS, il me faudra donc expliquer à mon client les raisons qui me pousseraient à lui proposer de le former sur AlmaLinux plutôt que CentOS Stream ou Rocky Linux. Et ce sera ensuite à lui de décider, même si, je dois le dire, la perspective du choix de Rocky Linux ne m’enthousiasme guère. Comme il s’agit de former des techniciens d’un centre de formation, je préférerais encore leur apprendre Linux sur CentOS Stream.