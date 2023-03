Arrêter tous les services de télémétrie sous Windows

10 mars 2023

La télémétrie est devenue le genre de l’informatique professionnelle. Elle pullule aussi bien sur Ubuntu que sous Windows. Mais elle atteint des sommets après avoir installé SQL Server sur une machine Windows Server. Les éditeurs parlent alors en anglais de CEIP traduit en français comme programme d’amélioration de l’expérience client ou plus prosaïquement de retour de l’expérience des utilisateurs. Bref, ça puire !

Je vous livre donc un script écrit en Powershell pour couper le caquet aux différents services dont l’objet est de collecter vos données d’utilisation issues de l’expérience que vous avez du système et des logiciels que vous installez sur votre machine.

$services=Get-Service|Where {($_.Name -Like '*TELEMETRY*') -or ($_.Name -Like '*CEIP*') -or ($_.DisplayName -Like '*TELEMETRY*') -or ($_.DisplayName -Like '*CEIP*') -or ($_.Name -Like '*télémétrie*') -or ($_.DisplayName -Like '*télémétrie*')}|Select Name, status,StartType ForEach($service in $services) { If( $service.status -eq 'Running') { Stop-Service -Name $service.name } If( $service.StartType -ne 'Disabled' ) { Set-Service -Name $service.name -StartupType Disabled } }