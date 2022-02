Purger le parc des logiciels non installés

4 février 2022

En formation à Morlaix mercredi et jeudi, j’ai découvert que le logiciel GLPI ne permettait pas d’épurer les tables glpi_softwares, glpi_softwareversions et glpi_items_softwareversions des logiciels et de leurs versions associées n’étant plus présents sur les ordinateurs du parc. C’est mal.

Avec trois petites requêtes, vous ôterez de ces trois tables toutes vos données parasites. L’inconvénient de cette requête est que vous perdez l’historique de toutes les versions ayant été installées sur les postes.

La requête SQL

BEGIN; DELETE -- SELECT * FROM glpi_items_softwareversions WHERE date_install IS NULL; DELETE -- SELECT * FROM glpi_softwareversions WHERE id NOT IN ( SELECT softwareversions_id FROM glpi_items_softwareversions ); DELETE -- SELECT * FROM glpi_softwares WHERE id NOT IN ( SELECT softwares_id FROM glpi_softwareversions ); COMMIT;

Cadeau pour Karine, Didier et Nicolas !