Installer GLPI sur Linux ou Windows

14 novembre 2021

J’ai fait de nombreux supports sur GLPI , ce logiciel d’inventaire et de ticketing Open Source, que vous pouvez installer indifféremment sur Linux ou Windows. Utilisant les deux environnements, je dois vous dire qu’il ne me viendrait pas l’idée de déployer GLPI sur Windows Server, compte tenu des prix à payer pour disposer du système d’exploitation édité par Microsoft. La plupart, il s’agit là d’un choix d’entreprise ou d’un choix personnel contraint du fait d’une absence de compétences sur les environnements Linux. Pour ma part, je travaille indifféremment sur Linux Fedora et Ubuntu Server, qui sont à mes yeux les deux distributions les plus fraîches pour disposer de toutes les fonctionnalités de GLPI.

J’ai voulu vous compiler, dans ce billet, tous les liens vers les tutos d’installation. J’espère que j’aurais pu vous être utile.

Si vous avez besoin d’une prestation d’installation ou de mise à jour de GLPI, n’hésitez pas à me contacter. Ça peut se faire à distance.