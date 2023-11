Obtenir le numéro de version de GLPI… en ligne de commandes

15 novembre 2023

Vous disposez de deux méthodes pour obtenir la version de GLPI.

Méthode graphique, par l’interface Web de GLPI

Une fois connecté à GLPI, à la condition de disposer des droits, allez dans Configuration > Générale > Système.

En ligne de commande

Une fois dans le dossier de GLPI, à partir de l’interpréteur de commandes de votre serveur Linux, si la base GLPI utilisée est comme dans l’exemple glpi, tapez :

cat inc/define.php | grep "'GLPI_VERSION'"|cut -d "'" -f 4

En SQL

L’information se trouve dans la table glpi_configs.

SELECT value FROM glpi_configs WHERE name = 'version';

Du coup, vous pouvez également taper à partir de la ligne de commande :

mariadb -N -e "SELECT value FROM glpi.glpi_configs WHERE name='version';"

