Obtenir le numéro de version de l’agent GLPI sous Windows

15 novembre 2023

Je fais la mise à jour de tout mon environnement GLPI. Du coup, je m’attaque aux agents installés sur les stations de travail et sur les serveurs Windows et Linux. Et, pour ça, j’ai besoin de connaître la version installée.

Le fichier Version.pm

Le fichier C:\Program Files\GLPI-Agent\perl\agent\GLPI\Agent\Version.pm écrit en Perl contient le numéro de version.

La version de l’agent GLPI en PowerShell

Il faut faire un appel WMI à l’aide de la cmdlet Get-WmiObject.

(Get-WmiObject -Class Win32_Product|Where Name -Match 'GLPI'|Select Version).Version

En ligne de commandes

Bien qu’elle ne soit plus conseillée par Microsoft, nous disposons toujours et encore de la commande wmic sous l’interpréteur cmd de Windows :

wmic product where (name like "%glpi%") get version|find "."

