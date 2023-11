Mise à jour vers GLPI 10.0.10

15 novembre 2023

J’ai tenu à passer de GLPI 10.0.8 à la dernière version 10.0.10 sur mon serveur Linux Fedora. Et, disons-le très simplement, la procédure n’est pas très didactique. Vous aurez besoin de compétences en bash sous Linux pour réaliser rapidement l’opération.

Téléchargement et décompression de la nouvelle archive

Je télécharge et décompresse l’archive au format tar.gz à partir de mon dossier /home. Une fois décompressée, je l’efface !

cd /home wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz tar xf glpi-10.0.10.tgz rm -f glpi-10.0.10.tgz

La décompression de l’archive crée un dossier /home/glpi.

Travail préparatoire

Du dossier de prod (/home/www/glpi), je récupère les fichiers de configuration (config), les fichiers joints (files), le contenu du marketplace que je n’utilise pas pour ma part et les plugins pour le glisser dans le dossier de la nouvelle version /home/glpi. Je renomme le dossier prod en glpi.old. Je déplace le contenu du dossier de la nouvelle version dans /home/www pour qu’il devienne le nouveau dossier de la prod. Puis je remets les droits, ayant fait toutes les manipulations sous le compte root. Je sais, c’est mal. ;+)

alias cp=cp cd /home cp /home/www/glpi/config/* /home/glpi/config -R cp /home/www/glpi/files/* /home/glpi/files -R cp /home/www/glpi/marketplace/* /home/glpi/marketplace -R cp /home/www/glpi/plugins/* /home/glpi/plugins -R mv /home/www/glpi /home/www/glpi.old mv glpi /home/www chown apache:apache /home/www/glpi -R

Mise à jour de GLPI

Il est désormais conseillé d’effectuer la mise à jour de GLPI par la ligne de commande.

php /home/www/glpi/bin/console db:update Certains prérequis système optionnels sont manquants. Exécutez la commande "php bin/console system:check_requirements" pour plus de détails. +------------------------------------+-----------+---------+ | | Actuel | Cible | +------------------------------------+-----------+---------+ | Hôte de la base de données | localhost | | | Nom de la base de données | glpi | | | Utilisateur de la base de données | glpi | | | Version de GLPI | 10.0.8 | 10.0.10 | | Version de la base de données GLPI | 10.0.8 | 10.0.10 | +------------------------------------+-----------+---------+ Vérification de l'intégrité du schéma de la base de données... Le schéma de base de données n'est pas conforme à celui de la version installée de GLPI (10.0.8). Exécutez la commande "php bin/console database:check_schema_integrity" pour voir les différences. Voulez-vous continuer ? [Yes/no]Yes ====================================== Mise à jour en 10.0.9 ====================================== ===================================== Mise à jour en 10.0.10 ====================================== ================================== Initialisation des règles... =================================== Migration effectuée. Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins ! Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI. Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins ! Voulez-vous transmettre vos "statistiques d'usage" ? [Yes/no]No

