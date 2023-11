GLPI : Résolution et clôture automatique des tickets liés

22 novembre 2023

Dans le cadre de la formation que je donne à distance avec un très grand hôpital du sud de la France, mon client m’a demandé de lui trouver un moyen pour résoudre et clore automatiquement des tickets enfants liés à un ticket parent. J’ai cru pouvoir solutionner le problème par un trigger. La gestion des verrous dans MariaDB m’en a empêché. J’ai donc dû me rabattre sur la création d’un événement s’exécutant toutes les 5 secondes par le planificateur intégré à MariaDB.

Activer le planificateur d’événements

Le planificateur d’événements intégré à MariaDB permet d’exécuter des scripts SQL à intervalle régulier. Pour l’activer à chaud, il vous faudra taper en SQL la commande :

SET GLOBAL event_scheduler=ON;

En cas de redémarrage (activation à froid), afin d’activer le planificateur d’événements, vous devez modifier la configuration de la base de données en ajoutant à l’un des fichiers ou en le modifiant si la directive y est présente :

event_scheduler=1

La création de l’événement

Elle se fait en SQL. L’intervalle choisi ci-dessous est de 5 secondes. Cela pourrait être moins !

CREATE EVENT change_automatic_status_tickets ON SCHEDULE EVERY 5 SECOND DO UPDATE glpi.glpi_tickets AS t INNER JOIN ( SELECT t.id AS parent_id, t.status AS parent_status, tt.tickets_id_1 AS child_id, (SELECT status FROM glpi.glpi_tickets WHERE id=tt.tickets_id_1) AS child_status FROM glpi.glpi_tickets_tickets AS tt INNER JOIN glpi.glpi_tickets AS t ON tt.tickets_id_2=t.id WHERE status IN (5,6) ) AS req ON t.id=req.child_id SET status=req.parent_status;

Vérification

Vous devez vérifier tout d’abord que l’événement a bien été créé (colonne created) et qu’il s’exécute (colonne last_executed) à l’aide de la commande SQL :

SELECT * FROM information_schema.events; -- ou SELECT * FROM mysql.event;

Et ça marche !

Après avoir clos le ticket parent, les tickets enfants se sont clos au bout de 5 secondes… maxi.

