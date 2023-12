GLPI : fermeture automatique de ticket lié généré à partir d’une tâche

6 décembre 2023

Un de mes clients m’a demandé s’il était possible de clore automatiquement un ticket lié, généré à partir d’une tâche. J’ai opté cette fois-ci pour un trigger AFTER UPDATE qui peut se résumer ainsi.

Lorsque le champ state de l’enregistrement de la table tickettasks passe à 2 (fait), alors je clos le ticket lié à cette tâche dont le numéro apparaît dans le champ sourceof_items_id de la table.

Le code du trigger

J’utilise Heidi SQL Sous Windows pour l’administration de mes bases MariaDB.

DELIMITER // CREATE TRIGGER tickettasks_after_update AFTER UPDATE ON glpi_tickettasks FOR EACH ROW BEGIN DECLARE vId INT; IF NEW.state = 2 THEN SELECT NEW.sourceof_items_id INTO vId; UPDATE glpi_tickets SET status=6 WHERE id=vId; END IF; END; // DELIMITER ;

1