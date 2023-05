Ajout de l’agent GLPI Sur Windows

16 mai 2023

L’installation de l’agent GLPI sous Windows est très proche de celle de l’agent FusionInventory. Vous n’aurez aucun souci à le déployer par GPO du fait qu’il s’installe comme son célèbre homologue en mode silencieux.

Les étapes clés d’une installation interactive

Téléchargez tout d’abord l’agent GLPI.

Au cours de l’installation, vous devrez choisir l’adresse du serveur vers lequel vous devrez envoyer l’inventaire de la machine. Pensez à installer le plugin GLPI et à Activer l’inventaire préalablement sur le serveur.

Je vous recommande dans un 1er temps de cocher l’option Disable SSL Check.

Il est préférable d’installer l’agent GLPI sur votre système Windows en tant que service.

Le Tag vous permettra de ranger la machine dans la bonne entité et aussi de la localiser correctement par des règles faites en fonction de la valeur renseignée. Vous pouvez cocher Scan home directory for virtual machines et Scan user profiles for software.

J’ai ici fait le choix que l’inventaire puisse être forcé à partir d’une machine du réseau local (Trusted IPs), rendu possible par le fait qu’il écoute sur l’IP 192.168.1.100 (au lieu du 0.0.0.0 affiché par erreur dans la copie d’écran).

L’installation silencieuse de l’agent GLPI

En reprenant tous les paramètres indiqués ci-dessus, voici la commande qu’il faudrait exécuter pour installer l’agent en mode silencieux.

GLPI-Agent-1.4-x64.msi /quiet SERVER=<URL> HTTPD_TRUST=192.168.1.0/24 LISTEN=1 LOGFILE_MAXSIZE=64 NO_SSL_CHECK=1 RUNNOW=1 TAG=dsfc TASKS=inventory,netdiscovery,netinventory

Changer les options de configuration de l’agent GLPI

Sur Windows, les modifications que vous voudriez apporter à la configuration de l’agent GLPI sont dans la base de registre éditable avec regedit.exe au niveau de la clé Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GLPI-Agent.

Après modification des valeurs de votre base de registre, vous devez redémarrer votre service en ligne de commandes Windows :

net stop glpi-agent net start glpi-agent

ou en PowerShell :

Restart-Service -Name 'glpi-agent'

Forcer l’inventaire en PowerShell

Voilà un petit script à adapter à votre réseau qui vous permettra de force l’inventaire sur une machine distante !

$uri='http://192.168.1.100:62354/now' $ua='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0' $request=Invoke-WebRequest -Uri $uri -UserAgent $ua

La remontée d’imprimantes vers GLPI

Tout comme dans Linux, l’agent sous Windows permet de remonter dans l’inventaire GLPI les imprimantes réseau, les switchs administrables et les routeurs où est activé le SNMP. C’est simple. De la belle ouvrage !

cd /d C:\Program Files\GLPI-Agent glpi-netinventory.bat -host 192.168.1.252|glpi-injector.bat --stdin -u https://glpi_server_url/front/inventory.php