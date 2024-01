WordPress : éradiquer les commentaires par trigger

13 janvier 2024

Malgré tous mes efforts, alors que la page de commentaires n’est plus accessible, de gentils petits ukrainiens et russes parviennent encore à publier leurs spams sur ce site, sans doute à l’aide de Curl. J’ai, cette fois-ci, choisi une méthode radicale : le trigger BEFORE INSERT au niveau de la base MariaDB. Je vous livre le code, dont l’objet est d’envoyer un message d’erreur à chaque insertion :

DELIMITER // CREATE TRIGGER comments_before_insert BEFORE INSERT ON wp_comments FOR EACH ROW BEGIN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '0+0=la tête à toto'; END; // DELIMITER ;

C’est violent et quelque peu radical. Mais, depuis plus d’un mois, je ne reçois plus aucun de ces messages d’amour venus des contrées lointaines dans mon site géré par le CMS WordPress. Croyez-vous que cela puisse me plonger dans une infinie tristesse ? Vous non plus, vous n’y croyez pas.