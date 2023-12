WordPress : désactiver les commentaires par trigger

8 décembre 2023

Malgré tous mes efforts, alors que la page de commentaires n’est plus accessible, de gentils petits ukrainiens et russes parviennent encore à publier leurs spams sur ce site, sans doute à l’aide de Curl. J’ai, cette fois-ci, choisi une méthode radicale : le trigger BEFORE INSERT au niveau de la base MariaDB. Je vous livre le code, dont l’objet est d’envoyer un message d’erreur à chaque insertion :

DELIMITER // CREATE TRIGGER comments_before_insert BEFORE INSERT ON wp_comments FOR EACH ROW BEGIN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '0+0=la tête à toto'; END; // DELIMITER ;

C’est un tout petit peu violent. Mais, cette fois-ci, je ne recevrais plus tous ces messages d’amour venus des contrées lointaines dans mon site géré par WordPress. Croyez-vous que cela puisse me plonger dans une infinie tristesse ? Vous non plus, vous n’y croyez pas.

1