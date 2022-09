WordPress : déblocage du compte Admin

18 septembre 2022

Je subis à nouveau des tentatives de connexion répétées sur le site de la mairie de Saint-Eloi-de-Fourques, après tout le mal que je pensais de l’intervillages de Brionne. Prenez le temps de lire l’article pour comprendre l’enjeu autour d’une activité qui a mobilisé une soixantaine de personnes pour une population de 10000 habitants !

Le résultat de ces tentatives infructueuses pour se connecter au back-office s’est rapidement soldé par le blocage de mon compte administrateur du site WordPress de la commune. Je n’incrimine personne : je constate.

Du coup, il a fallu trouver une solution pour vite me débloquer. J’ai donc eu recours au SQL :

UPDATE wp_usermeta SET meta_value=0 WHERE meta_key='wp_ul_locked' AND meta_value=1 AND user_id=1;