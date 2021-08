Installation de NextCloud 22 sur Linux Fedora Server 34

4 août 2021

NextCloud est un environnement collaboratif de partage qui peut faire office de réseau social d’entreprise. Son installation est extrêmement simple sur un environnement LAMP.

Télécharger NextCloud sur le serveur

Téléchargez l’archive du logiciel dans le répertoire racine configuré dans Apache :

cd /home/www wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-22.0.0.zip chown apache:apache /home/www/nextcloud -R

Créer la base de données NextCloud

Après vous être connecté à la base de données MariaDB à l’aide de l’interpréteur de commandes mysql, tapez les commandes SQL suivantes :

CREATE DATABASE nextcloud; CREATE USER nextcloud@localhost; GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO nextcloud@localhost; SET PASSWORD FOR nextcloud@localhost = PASSWORD('votre_mot_de_passe'); EXIT

Installation de l’application

Elle se fait par votre navigateur, à partir d’un seul écran. Choisissez le moteur de bases de données MySQL/MariaDB et entrez les paramètres de connexion à la base en vue de l’exécution du script d’installation.

Les applications à installer

L’intérêt de NextCloud réside dans les applications auxquelles ce logiciel permet d’accéder. Avec Collabora Online, vous bénéficiez d’une suite bureautique en ligne qui n’a rien à envier à Google Apps. J’ai donc fait le choix d’activer le « Noyau de paquets » ainsi que le « Pack pour travail collaboratif« .