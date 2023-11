Dédupliquer vos fichiers avec rclone

14 novembre 2023

J’avais un gros bazar dans le dossier de stockage de mes photos personnelles. Et je n’étais pas, jusqu’à présent, parvenu à trouver d’outils me permettant « simplement » d’effacer les doublons.

Grâce à rclone, j’ai pu obtenir la liste des fichiers présents en plusieurs exemplaires. La commande est récursive.

c:\tools\rclone>rclone dedupe --by-hash --dedupe-mode list > liste-fichier-a-effacer.txt

Le contenu du fichier obtenu exige de le nettoyer afin d’obtenir une liste de fichiers à effacer, dont je vous livre un extrait :

1b34f5b3b5d81a78845cab8df9111650: 2 duplicates 1: 7152437 bytes, 2021-05-25 18:27:20.576836000, 20210525_cimetiere/20210525_herbe-cimetiere.jpg 2: 7152437 bytes, 2021-05-25 17:25:18.000000000, 20210525_cimetiere/IMG_20210525_172518[1].jpg 1b3df10cde0370a6286794256adf5e73: 2 duplicates 1: 1078 bytes, 2017-12-24 22:53:16.000000000, 201712_Noel-Puys-Blancs-par-Yann/IMG_6134.AAE 2: 1078 bytes, 2017-12-24 22:53:16.000000000, 201712_Noel_Puys-Blancs/IMG_6134.AAE

En triturant ce fichier à l’aide des expressions régulières et d’un tableur, j’ai obtenu une liste des fichiers en double à effacer.

20210525_cimetiere/IMG_20210525_172518[1].jpg 201712_Noel_Puys-Blancs/IMG_6134.AAE

Et j’ai rapidement tapé le script PowerShell suivant que j’ai exécuté pour me débarrasser des doublons :

$path='c:\tools\rclone\liste-fichier-a-effacer.txt' $file=Get-Content -Path $path ForEach($row in $file) { Remove-Item -Path $row -Force }

rclone en mode interactif

Le mode interactif est le mode par défaut. Vous devez choisir le fichier que vous souhaitez conserver.

c:\tools\rclone>rclone dedupe --dedupe-mode interactive d:\photos 2023/11/14 15:43:32 NOTICE: 1b3df10cde0370a6286794256adf5e73: Found 2 files with duplicate md5 hashes 1b3df10cde0370a6286794256adf5e73: 2 duplicates 1: 1078 bytes, 2017-12-24 22:53:16.000000000, 201712_Noel-Puys-Blancs-par-Yann/IMG_6134.AAE 2: 1078 bytes, 2017-12-24 22:53:16.000000000, 201712_Noel_Puys-Blancs/IMG_6134.AAE s) Skip and do nothing k) Keep just one (choose which in next step) q) Quit s/k/q> k Enter the number of the file to keep> 1 2023/11/14 15:47:58 NOTICE: 1b3df10cde0370a6286794256adf5e73: Deleted 1 extra copies

Les options de la commande rclone dedupe

Tapez à partir de la ligne de commande :

c:\tools\rclone>rclone dedupe --help

