Installation d’un environnement WAMP personnalisé

19 décembre 2022

Plutôt que d’installer le logiciel pré-packagé WAMP Server, j’ai préféré installer sur mon serveur Windows 2022 tous les composants individuellement. MariaDB et PHP étant déjà présents sur la machine, il me restait à installer Apache.

Si vous voulez faire fonctionner PHP Avec Apache, prenez bien la version Thread Safe du logiciel pour Windows.

Concernant Apache, j’ai préféré la version The Apache Haus à celle proposée par le site Apache Lounge, du fait d’un nombre de modules téléchargeables plus importants.

Modification du fichier httpd.conf

Une fois téléchargé, j’ai dézippé l’archive du serveur Web Apache dans c:\apache. Puis j’ai fait quelques modifications dans le fichier c:\apache\conf\httpd.conf :

Define SRVROOT "c:/Apache" ServerRoot "${SRVROOT}" DocumentRoot "d:/coding/moteur" <Directory "d:/coding/moteur"> Options All AllowOverride All Require all granted </Directory> <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.php </IfModule>

Et j’ai ajouté à la fin de ce fichier :

SetEnv TZ Europe/Paris LoadModule php_module "c:/php/php8apache2_4.dll" AddHandler application/x-httpd-php .php PHPIniDir "c:/php"

Installation et lancement du service

Pour installer le service, tapez à partir de la ligne de commande :

c:\apache\bin\httpd -k install

Le service se lance automatiquement.