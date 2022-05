Finalement, un Lenovo Thinkpad T570

22 mai 2022

J’ai acheté la semaine dernière un ASUS Vivobook F515EA-BQ1360, sans système d’exploitation et hélas sans port Ethernet RJ45. Si j’ai réussi à installer Windows Server 2022, la prise en charge du système de gestion d’énergie par l’OS s’est avéré incompatible avec la machine. Du coup, j’ai fait valoir mon droit de rétractation. Maxime, le gérant de la boutique LDLC, a immédiatement procédé au remboursement de mon achat. Côté techniciens, il y aurait beaucoup à redire : aucun ne connaissait l’existence de la commande powercfg.exe sous Windows, croyant qu’il s’agissait d’un programme exclusivement disponible sur la version serveur.

J’avais hésité avec un ordinateur portable reconditionné ACER. Je voulais mettre moins de 600 euros dans la machine, afin d’éviter d’intégrer ce nouveau matériel à mon tableau des amortissements. J’ai finalement opté pour un Lenovo ThinkPad T570 modèle 20FMS1S402-B-5231 pour 589.90 €, doté d’un i5-7300U, de 16 Go de RAM DDR4, d’un SSD NVMe de 512 Go et d’un BIOS/UEFI digne de ce nom. Cerise sur le gâteau : il s’agit d’un écran tactile ! Je verrais par la suite à changer le NVMe de 512 Go par une capacité plus grande de 2 To.

Un périphérique inconnu : BTH\MS_BTHPAN

Après mise à jour de Windows Server 2022, reste un dernier problème – non bloquant – à résoudre dont je ne comprends pas bien la raison. Dans la console de gestion des périphériques Windows devmgmt.msc , j’ai un périphériques inconnu.

Quand je vais dans l’onglet Détails des propriétés de ce périphérique, je peux lire, dans les numéros d’identification du matériel :

BTH\MS_BTHPAN

J’ai tout essayé pour trouver une solution. En vain !