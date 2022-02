Clonage de disque avec Clonezilla

9 février 2022

J’ai acheté un boîtier USB permettant de cloner un disque sur un autre. Hier, après avoir installé et configuré Linux Ubuntu MATE en master sur l’un des 7 ordinateurs équipés de processeurs i3 de la médiathèque, il m’a fallu cloner mon disque SSD sur les 6 autres. Or, la fonction de clonage de mon boîtier a pris plus de 30 minutes. J’ai donc dû me rabattre vers une autre solution.

Et, là disposant d’un PC sous Ubuntu MATE, j’ai installé Clonezilla sur la machine à l’aide de la commande :

apt install clonezilla

J’ai alors branché mon boîtier et j’ai lancé le 1er clonage. Et là, il m’a fallu un tout petit peu plus de 15 minutes pour cloner les disques. J’ai trouvé pour des SSD que c’était encore bien long. Sans doute les machines étaient-elles en USB 2.0 !

Choisissez le mode device-device.

Pour visualiser toutes les options possibles, j’ai pour ma part opté pour le mode Expert.

Il s’agit là d’un écran de confirmation.

Sélectionnez la source.

Sélectionnez ensuite la destination.

J’ai laissé les paramètres avancés proposés par Clonezilla.

Les disques étaient neufs. Je n’ai pas jugé bon les vérifier.

J’ai choisi « Utiliser la table de partitions du disque source« .

A la fin du clonage, je demande à Passer en ligne de commande.

Clonezilla copie alors tout le contenu de /dev/sdb (la source) vers /dev/sdc (la destination).