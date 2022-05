Adieu, mon vieux compagnon de route

15 mai 2022

Il était le compagnon de mes jours et de mes nuits, jusqu’à ce que ma femme, hier soir, le fasse définitivement voler en éclats. Je l’avais acheté 522.69 € TTC en décembre 2011 et il me donnait encore entière satisfaction à l’âge émérite de 11 années révolues. Mon ordinateur portable Clevo W253EU était doté d’un processeur i5-3230M et 8 Go de RAM. Je l’avais affublé d’un disque SSD de 256 Go depuis septembre 2015, ce qui le rendait particulièrement performant. Au total, en valeur nominale, il m’aura coûté 633.44 € TTC. Récemment, je l’ai équipé d’un disque SSD de récupération de 2 To.

Je suis allé sur le site de LDLC pour chercher à le remplacer. Côté performances, je me suis rendu compte que cet ancien processeur i5-3230M n’avait rien à envier aux p’tits nouveaux. Après avoir longuement hésité à acheter un ACER reconditionné, mon choix s’est au final fixé sur un ASUS Vivobook F515EA-BQ1360 au prix de 599.95 € TTC, que j’ai demandé à mon fournisseur unique et préféré de me commander dans les plus brefs délais. Côté performances, je pense que j’y gagnerais au change, notamment du fait de la DDR4. Je verrais, plus tard, à booster la bête. L’urgence est, aujourd’hui, à disposer d’un outil de travail adapté à mon activité.