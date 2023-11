yt-dlp pour télécharger à partir de france.tv ou de arte.tv

4 novembre 2023

Je cherchais une solution et un logiciel pour télécharger les œuvres à partir des sites de france.tv et de arte.tv, de manière à les visualiser en mode asynchrone. Et j’ai enfin trouvé la solution idoine avec yt-dlp, disponible sur les systèmes Windows et Linux.

Vous devez disposer au préalable d’un compte sur ces deux sites. Muni de vos codes, après vous être connecté, rendez-vous sur la page où vous pouvez visualiser l’œuvre à partir de votre navigateur. Lancez la lecture de l’œuvre et mettez-la aussitôt en pause Copiez l’adresse de la page, ici, https://www.arte.tv/fr/videos/113527-000-A/chaplin/.

A partir de la ligne de commandes, vous devez copier coller la longue commande suivante :

yt-dlp -i --no-abort-on-error -q --no-warnings --no-sponsorblock --cookies-from-browser firefox --no-check-certificates --video-multistreams --audio-multistreams --prefer-free-formats --merge-output-format mkv --ffmpeg-location c:\ffmpeg\bin --allow-dynamic-mpd --hls-use-mpegts --sub-format best --sub-langs all --embed-subs https://www.arte.tv/fr/videos/113527-000-A/chaplin/

Les commutateurs utilisés

-i Ignore les erreurs –no-abort-on-error Passage à la vidéo suivante en cas d’erreur -q Mode muet –no-warnings Pas d’avertissements –no-sponsorblock Désactive les blocs de publicité –no-check-certificates Pas de vérification des certificats –cookies-from-browser firefox Récupération des cookies d’authentification stockés dans votre profil de navigation Firefox –video-multistreams Fusion des flux vidéos –audio-multistreams Fusion des flux audios –prefer-free-formats Préférence pour les formats libres –merge-output-format mkv Fusionne l’audio et la vidéo dans un mkv –ffmpeg-location c:\ffmpeg\bin Emplacement du programme ffmpeg –allow-dynamic-mpd Prise en charge de l’encodage DASH-MPD –hls-use-mpegts Utilisation des containers MPEGTS pour les vidéos HLS –sub-format best Sous-titre au meilleur format –sub-langs all Téléchargement de tous tes les langues –embed-subs Incorporation des sous-titres dans la vidéo

