Audience 2022

27 décembre 2022

Mes statistiques d’audience et de fréquentation de ce site me sont fournies par Awstats.

J’ai au cours de l’année 2022 publié 152 billets contre 117 en 2021, soit près de 30% de contenus en plus. En terme de fréquentation, j’ai enregistré un peu plus de 297000 visiteurs uniques et un peu plus de 2415789 pages vues. Par rapport à 2021, mon audience est donc en forte baisse : -37.8% en terme de visiteurs ; -15.6% au niveau des pages vues. Je vous remercie très sincèrement de l’attention que vous portez à mes publications.

Dans ces billets d’actualités, je vous parle un peu de tout, de ma vie numérique professionnelle et personnelle : bases de données, Linux, Apache, WordPress, SEO, moteurs de recherche, veille technologique, Windows Server, PowerShell, Firefox, pillage de nos données personnelles, GLPI, IPv6, sécurité informatique, forensics, réseaux sociaux, virtualisation, DNS, PHP, désinformation, etc.

J’ai commencé professionnellement d’exercer dans l’informatique en 1989. Nous sommes en 2022. Et ma passion au bout de ces 33 dernières années pour ce domaine, pour ce métier est restée intacte. Vous pouvez le ressentir au travers de mes publications.

Cette année va se concrétiser par ce vieux projet de moteur dont il me reste que l’interface Web à réaliser. Je ne sais où cela m’emmènera. Et puis, dans l’hypothèse où je ne pourrais rien en faire, je lâcherais le code source dans la nature sous licence GPL. Je suis inquiet du temps pris par la réindexation des index Full-Text de MariaDB. Avec ce projet, une autre idée a germé, celle d’un moteur de veille personnalisable.

Les 10 billets les plus lus en 2022

A la lecture de ce palmarès, je m’aperçois que les billets techniques ne sont pas les plus lus. Les algorithmes de Google et les données issues de l’expérience utilisateur ne doivent pas totalement être étrangers à l’affaire.