Nitter fournit le fil RSS de la timeline Twitter !

18 octobre 2021

Nitter est à Twitter ce que Invidition est à Youtube. Vous pouvez consulter les contenus des timelines Twitter sans vous faire pister, en mode incognito ! Cerise sur le gâteau, Nitter propose le fil RSS de la timeline, bien plus simplement que RSS Box. Si l’instance utilisée de Nitter n’est pas accessible, vous pouvez en utiliser bien d’autres. Choisissez celle qui dispose d’un uptime de 100% et du temps de réponse le plus faible.

On attend maintenant un Facebook sans Facebook. ;+)