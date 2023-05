FOG Project passé dans les mailles du filet

19 mai 2023

Belkacem, à l’occasion d’un échange en messagerie privée dans LinkedIn, m’a fait découvrir FOG Project. Il s’agit d’une solution de déploiement d’images de systèmes d’exploitation concurrente à Microsoft WDS ou encore à Clonezilla/Rescuezilla. Le projet date de l’automne 2010. Comment un tel projet a-t-il pu échapper à mes écrans radar ?

En faisant quelques recherches dans les moteurs, j’ai trouvé trace de ce projet dans un post d’un forum datant de juin 2012, puis sur le site Memo-Linux en juin 2015 (que j’ajoute de ce pas dans mon agrégateur), enfin dans un commentaire sur Linuxfr.org de mai 2016.

Belkacem a eu connaissance de ce projet grâce aux alternants qu’ils suivaient lorsqu’il travaillait au CESI. Cette année, en discutant avec Jarrot, j’ai découvert Joplin que j’utilise dans le cadre de ma veille. Avant, nous étions informés par les blogs de qualité, à l’image de celui de Pierre-Yves. Il n’a pas été foutu d’écrire le moindre article depuis mars 2020. Quant à la nouvelle génération, je n’en attends hélas pas grand chose. Sait-elle d’ailleurs encore écrire et rédiger sans recourir au Globish et à ChatGPT ? Je vais éviter de généraliser.

Le Journal du Hacker est devenu un repère pour devops, aux contours et contenus de plus en plus gazeux. Et, côté sectaire, ça ne s’améliore pas côté Linuxfr.org, avec en prime une diminution significative des contenus techniques. Quant au Planet libre, il est devenu les bons liens du Gégé, que je vous recommande chaudement.

La question en informatique, comme dans d’autres domaines, reste la question des signaux faibles. Et la massification de l’information ne nous permet plus de trier le bon grain de l’ivraie. J’ai aussi la sensation que l’innovation a marqué un brutal coup d’arrêt du fait d’entreprises tournées de plus en plus vers le Cloud des GAFAM pourtant de plus en plus cher. Elles sont par voie de conséquence de moins en moins portées vers les solutions Open Source.