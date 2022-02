FiltaQuilla pour Thunderbird : les expressions régulières dans les filtres et les recherches

26 janvier 2022

Depuis que j’ai choisi Thunderbird en tant qu’agrégateur RSS à des fins d’organisation de ma veille concurrentielle et stratégique, il me fallait pouvoir utiliser les expressions régulières pour mes dossiers de recherche et aussi pour mes filtres de messages. Grâce à l’extension FiltaQuilla, je peux désormais, de manière très fiable, supprimer les contenus indésirables des fils que je suis, ainsi que constituer des dossiers de recherche à partir des contenus des threads des fils Atom/RSS.

Expressions régulières dans les filtres de messages

A partir du menu, en haut à droite de Thunderbird, allez dans Outils > Filtres de messages > Nouveau.

Les dossiers de recherche virtuels

Grâce à l’extension FiltaQuilla, je peux aussi utiliser des expressions régulières au niveau des dossiers de recherche virtuels.