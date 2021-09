La jungle de scanners de QR Code et le vol des données personnelles

30 août 2021

La Quadrature du Net a mis en évidence la simplicité à récupérer vos données d’état civil et de santé associées au QR code du pass sanitaire. C’est en allant sur le Play Store que j’ai vite compris le problème. Vous y trouverez une foultitude d’applications plus ou moins officielles que le lampiste de service installera sans y prendre gare sur son téléphone mobile. Ainsi, à l’insu de son plein gré, il balancera vers l’éditeur de l’application des très précieuses comme le nombre d’injections subies par le détenteur du pass sanitaire. Le fait qu’une personne ait reçu trois piqûres peut intéresser des mutuelles complémentaires et les assurances santé au plus haut point.

Il est totalement anormal qu’un lampiste inconscient ait à nous contrôler. Seuls les forces de police ou de gendarmerie sont habilitées à le faire dans un pays dont je me demande s’il est encore une République.

Les applications sur Android

Je vous en livre qu’un tout petit extrait ! Et c’est vraiment du grand, grand n’importe quoi.