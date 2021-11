Télécharger les vidéos et les musiques de YouTube et DailyMotion avec ClipGrab

9 novembre 2021

Ma femme n’a pas de wifi dans la classe où elle enseigne. Et elle cherche, avec ses collègues, une solution pour télécharger les vidéos sur Youtube à projeter aux enfants pour les accompagner dans leurs différents apprentissages. Si, à titre personnel, j’utilise youtube-dl, il ne me viendrait pas à l’esprit de lui proposer cet excellent logiciel en ligne de commandes, sauf à lui fournir un script, pour qu’elle puisse télécharger musiques et vidéos. « Je ne suis pas informaticienne. », a-t-elle l’habitude de me dire.

Et donc, que vous soyez simple utilisateur ou bien informaticien, je vous recommande chaudement l’utilisation de ClipGrab. En dehors de récupérer les vidéos, il permet aussi d’extraire la bande son des vidéos sous forme de fichiers MP3.

Le choix du dossier des destination

Après avoir installé ClipGrab sur votre machine, lancez le logiciel et, dans l’onglet Paramètres, choisissez Dossier de destination, puis Parcourir pour indiquer l’emplacement où seront stockées vos vidéos.

Chercher les vidéos

ClipGrab dispose, dans son interface, d’une fonctionnalité de recherche. Après avoir tapé les mots clés dans la zone de recherche dans l’onglet Chercher, cliquez sur la vidéo à télécharger ou dont vous voulez extraire la bande son. Cliquez alors sur la vidéo de votre choix.

Télécharger et convertir des vidéos en ligne

Avant de lancer le téléchargement, choisissez le format : MP4 pour les vidéos, MP3 pour les bandes son.

Une fois la vidéo ou la bande son téléchargé(e), vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de la fenêtre du logiciel sur Ouvrir le dossier de destination de la vidéo choisie.

Autres plates-formes prises en charge

ClipGrab fonctionne aussi avec :