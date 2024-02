Twitter, un outil aux visages multiples

J’avais décidé d’organiser un webinaire sur Twitter. A cet occasion, je vous avais concocté un support de 39 pages quant à l’utilisation de X. Vous y avez désormais accès.

Je voudrais vous rappeler les trois usages principaux que je fais de ce réseau social.

S’informer

Twitter permet encore de s’informer, là où les médias dits mainstream jouent les passe-plats des autorités politiques de nos démocraties de moins en moins libérales. L’acharnement de la commission et les vomissures de son commissaire, Thierry Breton, attestent de la relative liberté qui existe encore sur ce réseau.

SEO et SMO

Malgré les désaveux de Google, je suis persuadé que le nombre d’abonnés et les mentions sont un des critères importants dans la construction de votre visibilité sur Internet. Côté SMO, il est évident que la fréquence et la qualité de vos publications sont susceptibles de vous apporter du trafic et de l’audience.

Communication événementielle

L’un des principaux usages que j’ai de Twitter est la communication à des journalistes, à des institutions, à des associations d’événements organisés sur ma commune de Saint-Eloi-de-Fourques. J’ai bien du mal à en mesurer son impact aujourd’hui.

Le plan du support

Bonne lecture à vous !