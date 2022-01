Réseaux sociaux : atteindre les jeunes !

9 janvier 2022

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter, mes très chers lecteurs, une belle année 2022.

Je démarre l’année avec un nouveau projet : celui du Centre Culturel Multimédia de ma commune de Saint-Eloi-de-Fourques. Ce projet, à l’origine, intercommunal s’est effondré dans le temps, perdant près de 37% de ces usagers actifs de 2013 à 2021, faute d’investissements nouveaux. Notre objectif est de relancer le projet. Nous avons donc échangé avec des jeunes et les bénévoles pour choisir les réseaux sociaux sur lesquels nous allons devoir communiquer.

Facebook ? Un truc de vieux. Aucun jeune n’a envie de se retrouver sur un réseau où ils seront sous la surveillance et l’œil inquisiteur de leurs parents. Comme il nous faut communiquer avec les plus de 18 ans, nous avons tout de même décidé de créer un groupe Facebook sur les achats et les événements que nous organiserons au sein du CCM.

Pour les jeunes, nous avons retenu deux réseaux :

Instagram, plutôt dédié aux photos et aux vidéos ;

un canal/serveur Discord, réservé aux échanges et aux conversations ;

La question de créer un profil TikTok s’est également posée à nous. Twitter est plus le fait de communications institutionnelles. en cas de nécessité, je dispose de la timeline de la commune. Nous verrons pour la suite.