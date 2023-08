Reprendre le contrôle de votre timeline Twitter

14 août 2023

J’ai fait le choix récent de me réinformer sur Twitter et d’y refaire de la veille. Aussi, ai-je cherché des parades pour purger ma timeline du brouhaha alimenté par les mots des contenus de mes followers et des comptes auxquels je suis abonné.

J’ai donc commencé à masquer de mes timelines tous les comptes ventant les mérites de cette macronie décatie ou traitant de sujet sans aucune espèce d’intérêt, notamment venant des médias mainstream. Je ne peux pas vous donner très précisément le nombre de comptes que j’ai pu masquer, tant elle est fournie de tous ces organes de propagande gouvernementale et de tous ces fact-checkers passant leur temps à nous désinformer. Puis, j’ai découvert également que nous pouvions masquer des contenus à partir de mots ou d’expressions.

Masquer les profils sans intérêt

Allez sur le profil de l’impétrant. Faites un clic droit sur les 3 petits points se trouvant au dessous de l’image et à droit de sa vignette.

Choisissez dans le menu déroulant Masquer @EmmanuelMacron.

Purger Twitter de la liste de vos centres d’intérêts

Sur le bandeau gauche de votre menu Twitter, allez dans Plus > Paramètres et support > Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Contenus que vous voyez > Intérêts. Pensez à décocher tout ce qui est coché. Cela peut prendre un peu de temps. Et, clairement, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois. Je ne sais même pas comment est produite cette liste dite de centres d’intérêts.

Purger les sujets suggérés

A partir du bandeau gauche de votre menu Twitter, allez dans Plus > Paramètres et support > Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Contenus que vous voyez > Sujets. Cliquez sur tous les Sujets suggérés afin qu’ils ne se présentent plus à vous. Faites cette opération régulièrement.

Masquer les contenus à partir d’une blacklist de mots et d’expressions

Une fois connecté à votre compte Twitter, allez dans Plus > Paramètres et support > Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Mots masqués :

