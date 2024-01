La recherche dans Reddit

27 janvier 2024

Beaucoup d’opérateurs avancés utilisés sur Reddit sont devenus obsolètes à l’image de site: et de url:. Il nous reste, avec selftext: et title:, deux opérateurs de recherche encore utilisables.

La recherche dans les contenus

Dans l’exemple ci-dessous, la recherche dans Reddit se fait sur l’expression « Fedora 40 » contenue dans les textes. N’oubliez pas les guillemets lorsque l’expression recherchée comprend un espace.

La recherche sur le titre

Vous pouvez aussi effectuer votre recherche sur le titre comprenant l’expression « Fedora 40 ». Même remarque que précédemment sur les guillemets à utiliser sur une expression contenant des espaces.

Les opérateurs logiques

Vous pouvez utiliser les opérateurs AND et OR, le NOT ne semblant plus fonctionner.

