GETTR, dans les mains des GAFAM

20 novembre 2021

GETTR, pour Get Truth (???), est le nouveau réseau social créé à la demande Donald Trump afin d’éviter la censure dont il a été victime sur Twitter. Dans les pas de Nicolas, je viens de me créer un compte et je suis mort de rire. L’ancien Président conservateur voulait s’affranchir de la tutelle des GAFAM. Or, les webmasters n’ont sans doute pas dû tout lui raconter, comme la mise en place sur GETTR d’outils de tracking signés Google et Facebook. Ajoutons-y aussi le service de Web Analytics count.ly et un autre service de tracking, appsflyer.com. Les équipiers d’infortune de Donald Trump ont tout de même le QI d’une huître vendéenne arrimée à un rocher.

Côté fonctionnel, GETTR propose 777 caractères pour un post, là où le service de micro-blogging Twitter nous en met 280 à disposition. A l’image de son concurrent, il est impossible de modifier un contenu publié.