Gestion d’un groupe Facebook

3 octobre 2021

C’est la 1ère fois, dans le cadre de mes activités militantes ou de Community Management que j’en viens à créer et à administrer un groupe Facebook. Il y a plusieurs points à vérifier avant de vous lancer dans l’aventure. Une fois connecté à Facebook, cliquez sur Groupes, au niveau du bandeau de gauche de l’écran.

Organiser la visibilité

Une fois le groupe créé, la visibilité se définit au niveau de Configurer le groupe dans la gestion des Paramètres du groupe. N’oubliez d’associer géolocalisation et tags (2 maxi) à votre groupe. Dans le nom et la description du groupe, soyez le plus pertinent possible.

Et surtout, n’oubliez pas de redéfinir l’adresse du groupe dans Personnaliser le groupe. Dans l’exemple ci-dessous, le numéro du groupe – 541237690479098 – a été changé par non.au.pass.sanitaire.eure.

La modération

La création d’une groupe dans Facebook attire toute sorte de personnages intéressés le plus souvent par « vendre » leur camelote. Il faut donc modérer de manière impitoyable au risque de voir votre groupe très rapidement disparaître pour avoir enfreint les règles du réseau social.

Évitez l’autorisation de la Publication anonyme, en la désactivant. Sur la participation, activez l’Approbation des participants.

Qualité du groupe : le risque de disparition du groupe

Les bots et les modérateurs peuvent considérer, à tort ou à raison, des publications comme relevant de la fausse information. Dans les paramètres, vous pouvez contrôler dans la Qualité du groupe la présence de fake news.

Je vous conseille vivement de supprimer ces fausses informations supposées. Leur maintien des ces publications risque à terme de pousser Facebook à effacer le groupe.

Une fois supprimée, la Qualité de groupe revient à la normale. Ouf, nous l’avons échappé belle.