Diaspora et Mastodon, avatars de l’enfermement communautaire ?

26 juillet 2022

Avant de vous révéler ce que je pense des réseaux sociaux Diaspora et Mastodon, je voudrais vous présenter quelques chiffres. Ils vous montreront en quoi ces pseudo-alternatives aux réseaux sociaux sont restées des nains, à côté des mastodontes que sont Facebook et Twitter.

Nombres d’utilisateurs actifs

Mastodon Twitter Diaspora Facebook 26/07/2022 près de 3 millions 31/01/2022 436 millions 26/07/2022 > 5.7 millions 30/06/2021 2895 millions

Mastodon

La structure décentralisée de ce pseudo-Twitter empêche toute recherche globale sur toutes les instances. Du coup, vous ne pourrez jamais suivre des conversations concernant vos publications, sauf à aller traîner dans votre outil de mesure d’audience pour y capter quelques backlinks. Au chaud, entre eux, à l’abri des regards, les gugusses qui populent les instances Mastodon s’en donnent à cœur joie et passent leur temps à commenter la vie des autres, étrillant la terre entière.

Pour savoir ce qui se dit dans les instances principales, vous pouvez utiliser Google pour rechercher notamment dans :

framapiaf.org (de bonne tenue),

mastodon.social (correct, sans plus),

mamot.fr, une émanation de la Quadrature comprenant certains types un peu barrés qu’on adore.

Diaspora

Diaspora souffre des mêmes vicissitudes que Mastodon. Son fonctionnement décentralisé nous empêche de disposer d’outils de recherche globale. Il faut, une fois de plus, passer par Google.

Errare humanum est

J’ai compris à quel point je me suis fourvoyé à publier mes billets dans le Journal du Hacker. Je n’aurais jamais dû y foutre les pieds. Mes billets de blogs ont drainé toute une armée de frustrés, de types égarés dans une vision libertarienne et communautariste aux antipodes de la réalité du logiciel libre, porté à bout de bras par des sociétés commerciales. Et puis, il y a les autres. Majoritaires. Positifs. Tâchons d’éviter de généraliser à partir des propos de quelques abrutis notoires.

Je dois désormais repenser ma stratégie en matière de réseaux sociaux. Mastodon et Diaspora ont l’avantage de rester au contact avec une communauté cliente par nature d’une grande partie des contenus que je publie, toute cette majorité silencieuse qui lit les contenus du JDH. C’est pourquoi il m’est difficile de faire une croix sur ces deux réseaux sociaux.