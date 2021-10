Alternatives à Youtube

3 octobre 2021

A l’heure de la mise en œuvre de mécanismes de censure de plus en plus puissants sur Youtube, sachez qu’il existe des alternatives pour publier vos vidéos et aussi pour vous informer dans un contexte de fake news gouvernementales et de mise au pas des médias français. Nous n’avons pas besoin d’un ministère de la vérité, digne des dystopies de Georges Orwell, pour nous informer et détecter par nous-mêmes de fausses informations.

Odysee

J’ai connu Odysee dans le cadre de mon engagement contre la mise en œuvre du pass sanitaire. Les vidéos censurées sur Youtube sont en général publiées sur cette plate-forme. Vous pouvez y publier gratuitement.

CrowdBunker

Pour les mêmes raisons, j’ai découvert CrowdBunker. Vous pouvez aussi y publier gratuitement vos vidéos.

Et les autres

Signalons l’existence notamment de BitChute. Vous n’y trouverez que très peu de vidéos francophones.