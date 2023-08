SEO : et si tout avait été dit ou presque ?

10 août 2023

J’avais lâché le SEO pour vaquer à d’autres occupations professionnelles. Le 1er mars, Olivier Andrieu avait annoncé l’arrêt de ses activités professionnelles liées au référencement naturel pour se consacrer à la bande dessinée. Je voudrais rendre hommage à Olivier pour tout ce qu’il a pu nous apprendre. Il est un des grands artisans, un des grands bonhommes du SEO.

Pour autant, je dois être honnête : je ne le lisais plus. J’avais la sensation qu’il nous avait déjà tout dit et que nous étions en mode « bis repetita placent« . L’heure de gloire des freelance dans le petit monde du SEO est bel et bien terminée. Il suffit de taper dans les moteurs de recherche consultant SEO ou encore formation SEO pour s’en rendre compte. Quelques formateurs SEO résistent encore, apparaissant dans les 1ers liens des SERP des moteurs sur la requête formateur SEO.

Laurent a disparu des écrans radar ou presque. Alors qu’il nous explique que les sites Web sont indispensables aux entreprises, il essaime les billets sur son site avec une grande parcimonie. Ses rares publications sont des vidéos Youtube et des posts sur LinkedIn où il fait la promo du cocon sémantique. Cerise sur le gâteau, son compte Twitter est toujours suspendu. Quant à Christian, il a arrêté d’écrire sur son blog qui était une référence pour se consacrer à des activités sans doute plus lucratives.

Ces trois grands bonhommes on décidé de se taire de manière différente, sans doute, en grande partie parce qu’ils ont épuisé le sujet et qu’ils n’ont plus grand chose à dire. Toute une génération pionnière en matière de SEO est en train de s’en aller sur la pointe des pieds, sans crier garde, pour laisser souvent place à l’insignifiance et l’incompétence. Même la page du JDN consacrée au SEO s’est remplie de vide !

Pour ma part, du haut de mes quelques années d’expérience dans le domaine, je continue d’animer avec passion des formations sur le référencement naturel et aussi sur le SMO.

