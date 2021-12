Linkedin : un outil SMO/SEO ?

29 novembre 2021

Je viens de découvrir que nous pouvions rendre nos posts public sur LinkedIn, la plate-forme de réseau social professionnel rachetée par Microsoft en 2016.

Après avoir posté votre contenu, allez dans les trois petit points associés à votre post. Choisissez alors Copier le lien vers le post. En cliquant sur Voir le post en bas à gauche, une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’adresse publique de votre contenu.

Pour faire en sorte de les faire crawler et indexer, j’ai fait un tweet pointant vers le contenu du billet concerné. Or, en faisant une recherche dans Google sur mes contenus dans LinkedIn, j’ai pu m’apercevoir que ces contenus n’étaient pas encore indexés. Le plus extraordinaire, c’est qu’ils ne sont indexés pas par Bing non plus.Sont-ils au moins crawlés par les moteurs ?