Ces moteurs de recherche inaccessibles en IPv6

6 janvier 2024

Je viens, pour des raisons de test, de désactiver mon IPv4 sur ma machine Windows. Autrement dit, je suis désormais en full IPv6. Et là, plus de Startpage… Autrement dit, ces andouilles n’ont toujours pas pris la peine d’activer l’IPv6 sur leur serveur Web, ainsi que de créer l’enregistrement AAAA chez leur registrar. A ce niveau, ce n’est même plus de l’incompétence. C’est tout simplement de la bêtise ou de la fainéantise !

Les moteurs de recherche inaccessibles en IPv6

Les moteurs de recherche ne prenant pas en charge IPv6 sont, au final, fort nombreux. Citons :

Qwant, le français reprenant à son compte les résultats de Bing en les filtrant;

Startpage, le clone de Google sans le tracking de Google;

DuckDuckGo, l’américain qui reprend les résultats de Bing ;

Exalead, le moteur de Dassault Systems

Mojeek, le britannique ;

Istella, l’italien ;

Yahoo, l’américain qui clone Bing ;

Mail.ru, le russe ;

Baidu, le chinois.

Les moteurs de recherche compatibles IPv6

Ils sont au final assez peu nombreux. Il s’agit de :