Guide d’utilisation de l’Outil de Recherche Bibliographique ORB

5 mai 2022

ORB, l’outil de Recherche Bibliographique, est une interface ergonomique, pratique et fonctionnelle pour faciliter la rechercher de documents, le catalogage la veille et les achats des bibliothécaires auprès d’un réseau de librairies adhérentes. Il référence à ce jour plus de 2 millions de titres.

Pour les bibliothécaires, cette application Web propose de très nombreux services comme :

la recherche de livres ;

la constitution de paniers ;

la commande auprès de bibliothèques adhérentes ;

la mémorisation des recherches ;

une veille documentaire d’exception ;

une aide à la réalisation de newsletters

le catalogage des documents.

Je vous ai rédigé un guide d’utilisation complet de cet Outil de Recherche Bibliographique au format PDF, à la fois ergonomique, pratique et extrêmement fonctionnel pour nos bibliothèques et nos médiathèques. Il est sous licence CC BY-SA.

Je peux aussi vous accompagner pour vous former à cet outil en distanciel et en présentiel.